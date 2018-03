Condividi | Red 15:34 «Sollecitiamo ancora una volta un incontro che deve necessariamente essere presieduto dal governatore Pigliaru, visto che gli assessori competenti in materia non stanno dando seguito agli accordi», dichiara il rappresentante sindacale dell´Ugl chimici Simone Testoni Olmedo: i miniatori chiamano Pigliaru



OLMEDO - «Stanno sfidando il gelo e l’acqua i tredici minatori del sito per l’estrazione di bauxite di Olmedo, giunti al terzo giorno di occupazione della miniera a 80metri di profondità. Negli spazi angusti delle gallerie, i lavoratori stanno cercando di ripararsi dal freddo come possono, ma il vero problema è l’acqua che, alimentata dalle piogge, scorre accanto ai loro giacigli».



L’Ugl chimici, con Simone Testoni, lancia un nuovo appello alla Regione autonoma della Sardegna. «Occorre sbloccare al più presto la situazione e permettere a questi tredici minatori che hanno perso gli ammortizzatori sociali di transitare in Igea secondo il programma prefissato dalla Regione stessa», dichiara il rappresentante sindacale.



«Sollecitiamo ancora una volta un incontro che deve necessariamente essere presieduto dal governatore Pigliaru, visto che gli assessori competenti in materia non stanno dando seguito agli accordi», conclude Testoni. Commenti OLMEDO - «Stanno sfidando il gelo e l’acqua i tredici minatori del sito per l’estrazione di bauxite di Olmedo, giunti al terzo giorno di occupazione della miniera a 80metri di profondità. Negli spazi angusti delle gallerie, i lavoratori stanno cercando di ripararsi dal freddo come possono, ma il vero problema è l’acqua che, alimentata dalle piogge, scorre accanto ai loro giacigli».L’Ugl chimici, con Simone Testoni, lancia un nuovo appello alla Regione autonoma della Sardegna. «Occorre sbloccare al più presto la situazione e permettere a questi tredici minatori che hanno perso gli ammortizzatori sociali di transitare in Igea secondo il programma prefissato dalla Regione stessa», dichiara il rappresentante sindacale.«Sollecitiamo ancora una volta un incontro che deve necessariamente essere presieduto dal governatore Pigliaru, visto che gli assessori competenti in materia non stanno dando seguito agli accordi», conclude Testoni.