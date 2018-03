Condividi | S.O. 18:14 Martedì 27 marzo Paolo Fresu presenta a Milano (Palazzo della Triennale, ore 11) il cartellone del trentunesimo festival internazionale Time in Jazz in programma a Berchidda e altri centri del nord Sardegna dall´8 al 16 agosto Time in Jazz, presentazione a Milano



BERCHIDDA - È un appuntamento che si rinnova dal 1988, uno degli eventi più attesi dell'estate jazzistica: dall'8 al 16 agosto ritorna Time in Jazz, il festival internazionale ideato e diretto da Paolo Fresu (nella foto) tra il suo paese natale, Berchidda, e vari altri centri del nord Sardegna. Un cartellone come sempre fitto di nomi e proposte differenti caratterizza anche l'edizione numero trentuno della manifestazione che verrà presentata alla stampa martedì 27 marzo a Milano, presso il Palazzo della Triennale, in viale Alemagna, 6.



All'incontro con i giornalisti, aperto al pubblico e con inizio alle 11, interverranno il direttore artistico Paolo Fresu e Pierluigi Stefanini, presidente di Unipol Gruppo, tra i principali sponsor del festival. Al termine della conferenza stampa è previsto un momento musicale con aperitivo. La trentunesima edizione di Time in Jazz è organizzata e promossa dall'omonima associazione culturale con il contributo di numerosi enti pubblici e privati.



Della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio), della Fondazione di Sardegna, del Banco di Sardegna, delle Amministrazioni Comunali di Berchidda e degli altri centri interessati, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dell'Unione Europea/progetto Caras, della Comunità Montana Monte Acuto. Con la partecipazione e il sostegno di Unipol Gruppo, Corsica Ferries–Sardinia Ferries, Siae, Geasar, Agenzia Regionale Forestas, Associazione i-Jazz, Ente Musicale di Nuoro, Festival Creuza de Mà, Radio Monte Carlo, Le Cantine del jazz, Area Marina Protetta Tavolara, Escursì, Tanda&Spada, Sardo Sole, Società agricola MP Sardinia e Acqua San Martino.