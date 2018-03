video Condividi | M.V. 22:31 Conoci mette in guardia Pigliaru, Bruno e Dem



Giù Pd e Forza Italia, su M5S e Lega. Con l´asse Lega-Psd´Az che ottiene in Sardegna (e ad Alghero) un risultato formidabile alle recenti elezioni politiche. Mario Conoci, membro del coordinamento provinciale dei Quattro Mori mette in guardia Pigliaru, Bruno e il Partito democratico: «Quando si amministra bisogna assumersi le responsibilità, ci saranno ripercussioni sulle Regionali e le Comunali» dice. Le sue parole e le previsioni per il nuovo Governo