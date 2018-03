Condividi | Red 19:11 A Sassari, un 31enne ed un minorenne sono stati segnalati in stato di libertà per ricettazione in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli Doppia denuncia per ricettazione



SASSARI - Ieri pomeriggio (mercoledì), gli agenti della Sottosezione di Polizia Ferroviaria di Sassari, nell'ambito di un servizio di prevenzione finalizzato alla repressione dei reati accorrenti lungo la linea ferroviaria, ha proceduto al controllo di due giovani sassaresi, un 31enne ed un minorenne. I due sono stati trovati in possesso di un giubbotto completo di relativa etichetta, risultato essere provento di furto dal negozio "Decathlon" di Sassari, e di una pinza di medie dimensioni, presumibilmente utilizzata per rimuovere la placca antitaccheggio dal capo d'abbigliamento. Entrambi sono stati segnalati in stato di libertà per ricettazione in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.