Il presidente dell'Autorità di sistema portuale mare di Sardegna, Massimo Deiana sarà presente alla seduta aperta del consiglio comunale in programma il 27 marzo alle 16 Mercato ittico: seduta aperta con Massimo Deiana



PORTO TORRES - Il presidente dell’Autorità di sistema portuale mare di Sardegna, Massimo Deiana sarà presente alla seduta aperta del consiglio comunale in programma il 27 marzo alle 16. Oggetto dell’assemblea la discussione del protocollo d’ intesa tra Regione Autonoma della Sardegna, Autorità del Sistema Portuale e Comune di Porto Torres sul ’immobile denominato “Mercato Ittico”. La struttura così come è stata progettata non piace ai pescatori perché non rispetterebbe gli accordi presi il 15 novembre 2013 fra marineria, Comune di Porto Torres e Autorità Portuale.



In quella data erano state convocate le due commissioni portualità e attività produttive, presiedute da Massimo Piras e Pietro Madeddu che hanno deliberato un progetto con precise destinazioni d’uso della struttura. Nel nuovo protocollo d’intesa sottoscritto il 22 dicembre scorso per assegnare ufficialmente l’incompiuta del Mercato ittico all’Authority è prevista una modifica sostanziale al progetto. Una disposizione logistica che è stata però contestata dal gruppo spontaneo “Consulta dei pescatori turritani”, che il 18 gennaio scorso hanno incontrato il sindaco Sean Wheeler chiedendo una variazione di quel progetto in base anche a quanto deliberato nel 2013.



Ragioni che hanno indotto l'amministrazione, tramite il dirigente del settore patrimonio, Franco Satta, a predisporre la nuova proposta riguardo alla struttura portuale, che dovrà ora essere valutata dalla giunta e dagli altri enti sottoscrittori. Martedì una seduta aperta davanti al presidente dell'AdSp perché si chiarisca la disposizione degli spazi del piano prima dell'immobile oggetto di riqualificazione e completamento. Nella stessa seduta si affronteranno le interrogazioni dei consiglieri Davide Tellini sul Mercato Ittico e di Alessandro carta sullo sgombero delle unità da diporto dal porto turistico.