Nel primo caso, si tratta di una new entry. A presiedere la sezione sarà infatti Nicola Pala, che prende il posto di Salvatore Baldussi. Roberto Tuveri, invece, è stato confermato alla guida della sezione di Guspini Coldiretti: nuovi presidenti a Serdiana e Guspini



GUSPINI - Sono in corso in tutta la Sardegna i rinnovi delle cariche dei dirigenti delle sezioni Coldiretti. In settimana, a Cagliari, sono stati eletti i presidenti delle sezioni di Serdiana e di Guspini. Nel primo caso, si tratta di una new entry. A presiedere la sezione sarà infatti il 46enne pastore Nicola Pala. Prende il posto di Salvatore Baldussi, che ha svolto un egregio lavoro per diversi anni. Roberto Tuveri, invece, presidente anche della cooperativa l’Armentzia moderna, è stato confermato alla guida della sezione di Guspini.



