Sassari-Alghero, progetto approvato

ALGHERO - Approvato con lievi prescrizioni per l'Anas. E' quanto deciso nella giornata di giovedì a Roma dal Consiglio superiore dei lavori pubblici riunito per il via libera al progetto definitivo della Sassari-Alghero, nell'ultimo lotto mancante di collegamento tra Alghero-Olmedo (cantoniera di Rudas)-Aeroporto. Prosegue intanto l'iter di Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.



Il Lotto 1 si compone di un tronco di viabilità extraurbana principale di penetrazione ad Alghero, un tronco di viabilità urbana di scorrimento di circonvallazione di Alghero e di un tronco di raccordo tra i precedenti, comprendente lo svincolo di Alghero. La sezione stradale adottata è quella prevista per le strade extraurbane secondarie.



Il Lotto 4 ha origine da uno svincolo già realizzato sulla SS 291 VAR “della Nurra” in prossimità della stazione ferroviaria Mamuntanas, e si sviluppa in direzione ovest verso la SP42 “due mari” da cui si raggiunge l’aeroporto di Fertilia mediante l’esistente viabilità. La bretella si connette alla SP42 con intersezione a rotatoria, di diametro esterno 39m.



Nel termine di 60 (sessanta), ai sensi dell'art. 166 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., gli interessati alle attività espropriative potranno presentare osservazioni. Il Responsabile del Procedimento per il progetto in argomento è l'ing. Salvatore Frasca, in servizio presso Anas S.p.A. – Coordinamento Territoriale Sardegna. Il Responsabile Coordinamento Progettazione Ing. Vincenzo Marzi.