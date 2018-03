Condividi | S.O. 11:00 In tutto sono 37 i posti liberi da assegnare per concorso pubblico per esami. Il 20% è riservato al personale dipendente a tempo indeterminato dell’Enac inquadrato nella categoria B Ispettori Enac, bando per Alghero e Cagliari



ALGHERO - Concorso pubblico, per esami, a 37 posti di ispettore aeroportuale nei ruoli del personale dell’Enac, area operativa – categoria C, posizione economica C1 di cui al Ccnl del personale non dirigente. Tra le sedi aeroportuali di assegnazione dei nuovi ispettori compaiono anche Alghero e Cagliari. Scadenza delle domande il 16 aprile 2018.



Alla procedura selettiva possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono in

possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche e lauree equipollenti (nonché le corrispondenti lauree specialistiche-magistrali del nuovo ordinamento) conseguito con una votazione non inferiore a 105/110.



Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica appositamente predisposta dall'Enac. Il 20% dei posti sarà riservato al personale dipendente a tempo indeterminato dell’Enac inquadrato nella categoria B – Collaboratori. Commenti ALGHERO - Concorso pubblico, per esami, a 37 posti di ispettore aeroportuale nei ruoli del personale dell’Enac, area operativa – categoria C, posizione economica C1 di cui aldel personale non dirigente. Tra le sedi aeroportuali di assegnazione dei nuovi ispettori compaiono anche Alghero e Cagliari. Scadenza delle domande il 16 aprile 2018.Alla procedura selettiva possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono inpossesso di diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche e lauree equipollenti (nonché le corrispondenti lauree specialistiche-magistrali del nuovo ordinamento) conseguito con una votazione non inferiore a 105/110.Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica appositamente predisposta dall'Enac. Il 20% dei posti sarà riservato al personale dipendente a tempo indeterminato dell’Enac inquadrato nella categoria B – Collaboratori.