Condividi | Red 12:44 Ieri pomeriggio, i Carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in un 40enne ed un 36enne sassaresi, già noti alle Forze dell’ordine, ritenuti responsabili di una rapina impropria commessa alcune settimane fa ai danni di una rivendita di bombole di gas Sassari: due rapinatori in manette



SASSARI – Ieri pomeriggio (giovedì), i Carabinieri della Compagnia di Sassari hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in un 40enne ed un 36enne sassaresi, già noti alle Forze dell’ordine, ritenuti responsabili di una rapina impropria commessa alcune settimane fa ai danni di una rivendita di bombole di gas. Nel primo pomeriggio del 28 febbraio, infatti, una gazzella dell’Aliquota Radiomobile, mentre transitava nel corso di un normale servizio in Viale Porto Torres, era stata avvicinata da un passante che, con tono concitato, aveva informato l’equipaggio di una rapina in corso in un vicino esercizio commerciale.



Giunti sul posto, i militari dell’Arma avevano trovato il titolare del negozio che, ancora dolorante, riferiva di aver sorpreso due individui intenti a caricare su un veicolo diverse bombole di gas presenti all’esterno della sua rivendita che, una volta scoperti, lo avevano colpito per assicurarsi la fuga, dileguandosi subito dopo per le vie limitrofe. Le tempestive ricerche poste in essere da tutte le pattuglie in servizio non avevano consentito di rintracciare subito i responsabili, ma nello stesso tempo era stato possibile raccogliere preziosi elementi per ricostruire la dinamica dei fatti ed identificarli.



Visionati gli atti, il Tribunale di Sassari, concordando con le risultanze investigative dei Carabinieri e la richiesta formulata dal pubblico ministero, ha spiccato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i responsabili della rapina che, rintracciati dai militari dell’Arma, sono stati accompagnati nel carcere di Bancali. SASSARI – Ieri pomeriggio (giovedì), i Carabinieri della Compagnia di Sassari hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in un 40enne ed un 36enne sassaresi, già noti alle Forze dell’ordine, ritenuti responsabili di una rapina impropria commessa alcune settimane fa ai danni di una rivendita di bombole di gas. Nel primo pomeriggio del 28 febbraio, infatti, una gazzella dell’Aliquota Radiomobile, mentre transitava nel corso di un normale servizio in Viale Porto Torres, era stata avvicinata da un passante che, con tono concitato, aveva informato l’equipaggio di una rapina in corso in un vicino esercizio commerciale.Giunti sul posto, i militari dell’Arma avevano trovato il titolare del negozio che, ancora dolorante, riferiva di aver sorpreso due individui intenti a caricare su un veicolo diverse bombole di gas presenti all’esterno della sua rivendita che, una volta scoperti, lo avevano colpito per assicurarsi la fuga, dileguandosi subito dopo per le vie limitrofe. Le tempestive ricerche poste in essere da tutte le pattuglie in servizio non avevano consentito di rintracciare subito i responsabili, ma nello stesso tempo era stato possibile raccogliere preziosi elementi per ricostruire la dinamica dei fatti ed identificarli.Visionati gli atti, il Tribunale di Sassari, concordando con le risultanze investigative dei Carabinieri e la richiesta formulata dal pubblico ministero, ha spiccato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i responsabili della rapina che, rintracciati dai militari dell’Arma, sono stati accompagnati nel carcere di Bancali.