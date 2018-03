Condividi | Red 14:04 Costituito anche il Collegio di direzione, che deve supportare la Direzione strategica nel perseguimento della missione aziendale Nominati i direttori dei Dipartimenti dell´Aou di Sassari



SASSARI - I dipartimenti dell'Aou di Sassari hanno i loro direttori. Sono stati nominati mercoledì, con la delibera del direttore generale che ha sancito anche le nomine dei vicedirettori di Dipartimento e dei coordinatori di area funzionale dipartimentale. Sempre mercoledì, è stato costituito il Collegio di direzione dell'Aou di Sassari. «Abbiamo creato una squadra di professionisti clinici – afferma il direttore generale Antonio D'Urso – che supporteranno la Direzione aziendale nel governo dell'Aou. Un'attività corale e condivisa che, assieme alla professionalità degli attori coinvolti, deve rappresentare e contraddistinguere l'azione della nostra Azienda». Sono undici i direttori di Dipartimento nominati dal direttore generale: dieci quelli dei Dipartimenti dell'assistenza integrata ed uno del Dipartimento amministrativo e tecnico. Per quanto riguarda i primi, cinque sono direzione universitaria ed altrettanti a direzione ospedaliera.



Per quelli a direzione universitaria, D'Urso ha preso atto della nota del rettore dell'Ateneo turritano Massimo Carpinelli, che ha indicato quale direttore del Dipartimento Emergenza-urgenza Pierpaolo Terragni, per quello Chirurgico Alberto Porcu, per quello Oncoematologico Gian Vittorio Campus, per quello della Tutela della salute donna e bambino Salvatore Dessole e per il Dipartimento Tutela delle fragilità Stefano Sotgiu. Per quelli a direzione ospedaliera, il rettore ha espresso parere favorevole sulle nomine comunicate dal direttore generale. Queste ultime, sulla base del regolamento per l'organizzazione e funzionamento dei Dipartimenti, sono state fatte sui candidati in possesso dei requisiti validi. I loro nominativi sono venuti fuori dalle riunioni dei Comitati di dipartimento, che si sono svolte nei giorni scorsi. Direttore del Dipartimento Medico sarà Francesco Bandiera, del Dipartimento Specialità mediche e della riabilitazione Maria Cossu, del Dipartimento Neuroscienze testa collo Francesco Bussu, del Dipartimento Cardio toraco vascolare Pierfranco Terrosu e del Dipartimento Farmaco e diagnostica Stefano Profili. Chiara Seazzu, infine, sarà il direttore del Dipartimento Amministrativo e tecnico.



Contestuali le nomine dei coordinatori di area funzionale dipartimentale. Per il Dipartimento Farmaco e diagnostica saranno Stefano Profili all'area della diagnostica per immagini ed interventistica, Salvatore Rubino all'area della diagnostica di laboratorio. Per il Dipartimento Amministrativo e tecnico, Chiara Seazzu all'area amministrativa e Luigi Spanu all'area tecnica. Nominati anche i vicedirettori: Salvatore Rubino per il Dipartimento Farmaco e diagnostica e Luigi Spanu per il Dipartimento Amministrativo e tecnico. Successivamente, saranno nominati gli altri vicedirettori di Dipartimento. Restano ancora da istituire il Comitato di dipartimento delle Professioni sanitarie e da nominare il relativo direttore. L'incarico di direttore di Dipartimento ha natura fiduciaria, è triennale, rinnovabile a seguito di valutazione e decade in ogni caso trascorsi novanta giorni dalla cessazione dell’incarico di direttore generale.



Infine, è stato costituito il Collegio di direzione, cioè l'organo deputato a supportare la direzione strategica nel perseguimento della missione aziendale e nel governo complessivo dell'azienda. È formato dal direttore generale che lo presiede, dal direttore sanitario Nicolò Orrù ed amministrativo Lorenzo Pescini, dai direttori di Dipartimento, dal direttore della Direzione Medica di presidio Bruno Contu e dal direttore Igiene e controllo delle infezioni ospedaliere Ida Mura. A questi componenti con diritto di voto, si affiancano i componenti senza diritto di voto rappresentati dal vicedirettore del dipartimento Farmaco e diagnostica e dal vicedirettore del Dipartimento amministrativo e tecnico, dal direttore della Struttura complessa di Farmacia Gabriella Carmelita e dal direttore della Struttura complessa delle Professioni sanitarie Pina Brocchi.