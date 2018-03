Condividi | Red 18:06 E´ stata confermata per domani, a Sassari, la terza edizione dell´appuntamento in Via Asproni, a base di pietanze tipiche irlandesi, musica dal vivo, animazioni per bambini ed ovviamente l’immancabile birra Al via la terza edizione del St Patrick’s Day



SASSARI - Domani, sabato 24 marzo, si rinnoverà quello che è un appuntamento atteso in città: il St. Patrick’s day, firmato Eventi6 e patrocinato dal Comune di Sassari. La giornata all'aria aperta in Via Asproni a base di pietanze tipiche irlandesi, musica dal vivo, animazioni per bambini ed ovviamente l’immancabile birra era stata rinviata di una settimana a causa del maltempo, ma per domani è stata confermata.



Dalle 9 e fino a tarda sera, Via Asproni si trasformerà in una grande isola pedonale per ospitare i chioschi, le tavolate ed il palco, che fin dall'ora di pranzo animeranno la via. Per questo, sarà istituito il divieto di fermata in Via Giorgio Asproni, tra Via Roma e Via Zanfarino; Via Asproni sarà chiusa al traffico tra Via Olbia e Via Zanfarino. Dalle 16, accesso a Via Giorgio Asproni da Via Roma e dall'incrocio con Via Zanfarino.