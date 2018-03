Condividi | Red 20:08 Verde urbano: sostituiti decine di arbusti per adornare le aiuole cittadine e ripopolare i viali del paese Nuovi alberi per Sennori



SENNORI - Decine di nuovi alberi sono stati impiantati ed altri saranno messi a dimora nei prossimi giorni per le vie di Sennori. I nuovi arbusti sostituiscono piante morte ed irreparabilmente danneggiate a causa dell’invecchiamento, dell’azione degli agenti atmosferici e dell’attacco del punteruolo rosso, individuate dal Settore tecnico del Comune dopo una serie di sopralluoghi avviati per verificare le condizioni del verde urbano in paese.



Dai controlli dell’ufficio tecnico, cui fa capo la manutenzione e gestione di giardini, aree verdi ed aiuole, le aree pubbliche in cui si è ritenuto necessario intervenire per integrare e migliorare la presenza di verde sono le vie Massarenti e Cottoni, nel rione Montigeddu, l’aiuola del Sacro Cuore di fronte al cimitero, gli stalli davanti alla chiesa di San Giovanni, Viale San Giovanni (nel tratto compreso tra Via Volta ed il campo sportivo), il costone nord ovest del campo sportivo Basilio Canu.



Le essenze scelte per rinverdire i viali del paese sono hibiscus, jacaranda, platani orientali, carrubi ed eugenia myrtifolia; lungo il costone nord ovest del campo sportivo Basilio Canu saranno piantati cinquanta pini frangivento. «Queste operazioni di piantumazione di nuovi alberi andranno a migliorare sensibilmente il decoro urbano nelle vie del paese - spiega il consigliere comunale con delega all'Ambiente, verde e decoro urbano Antonella Piana - Le nuove essenze sostituiranno piante che ormai erano danneggiate in modo irrecuperabile, o già morte, e adorneranno le aiuole rimaste vuote. È un intervento che rientra nelle politiche avviate dall'Amministrazione comunale per la cura del decoro urbano e per rendere Sennori un luogo sempre più piacevole e accogliente sia per i residenti sia per i visitatori».