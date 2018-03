Condividi | Red 19:22 Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, con l´assessore regionale della Difesa dell´ambiente Donatella Spano, i capi di Gabinetto della Presidenza e dell´Assessorato Gianluca Serra e Franco Corosu ed il responsabile del Piano Sulcis Salvatore Cherchi, ha incontrato le Segreterie regionali territoriali delle rappresentanze sindacali unitarie della Portovesme Genna Luas: incontro Regione-sindacati



CAGLIARI - Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, con l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente Donatella Spano, i capi di Gabinetto della Presidenza e dell'Assessorato Gianluca Serra e Franco Corosu ed il responsabile del Piano Sulcis Salvatore Cherchi, ha incontrato le Segreterie regionali territoriali delle rappresentanze sindacali unitarie della Portovesme. La riunione ha permesso di fare il punto sulle attività dell'azienda e sulla gestione dei residui della produzione.



La Giunta regionale ha garantito il monitoraggio della tempistica dei procedimenti di valutazione ambientale in corso. La Cabina di regia regionale, che era stata istituita per le interlocuzioni con i sindacati e con l'azienda, ha tenuto costantemente aggiornate le parti sull'andamento del cronoprogramma, nel pieno rispetto del ruolo e dell'autonomia della struttura tecnica. Un nuovo incontro sarà fissato successivamente alla conferenza di servizi istruttoria programmata per martedì 27 marzo.