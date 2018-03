Condividi | M.P. 15:56 L´isola dell´Asinara avrà un ruolo centrale nella nuova edizione di Porto Torres Asinara Monumenti Aperti, l´evento didattico e culturale che si svolgerà sabato 12 e domenica 13 maggio in città e nella sola giornata di domenica 13 maggio sull´isola dell´Asinara Monumenti aperti: l´Asinara protagonista



PORTO TORRES - L'isola dell'Asinara avrà un ruolo centrale nella nuova edizione di Porto Torres Asinara Monumenti Aperti, l'evento didattico e culturale che si svolgerà sabato 12 e domenica 13 maggio in città e nella sola giornata di domenica 13 maggio sull'isola dell'Asinara. Saranno trenta i monumenti adottati dalle scuole, suddivisi tra Porto Torres e l'isola parco. In quest'ultima sarà ospitato un “percorso della legalità” nella località di Cala d'Oliva, inserita per la prima volta nel circuito della manifestazione. Con la delibera approvata dalla Giunta comunale è stata formalizzata l'adesione alla rete dei comuni.



All'evento parteciperanno tutte le scuole di ogni ordine e grado: saranno circa novecento gli studenti impegnati nella due giorni di approfondimento del patrimonio culturale cittadino e nelle vesti di guide turistiche formate dagli operatori culturali e dai docenti. Con il Comune di Porto Torres collaboreranno anche le associazioni e i diversi enti religiosi, culturali e ambientali che hanno competenza su monumenti e beni.



«Ci saranno delle novità a Porto Torres, ma sarà soprattutto l'isola dell'Asinara ad avere un ruolo nuovo nella manifestazione. Quest'anno – sottolinea l'assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, Alessandra Vetrano – abbiamo scelto di concentrarci su Cala d'Oliva, strutturando un percorso della legalità in linea con le attività didattiche portate avanti dalle nostre scuole. Il percorso si snoderà tra la Caserma dedicata a Falcone e Borsellino, il Bunker, l'Osservatorio della memoria, l'ex Caseificio e la Chiesa». Per la prima volta il borgo storico dell'isola diventerà il fulcro di Monumenti Aperti, con racconti, aneddoti e rappresentazioni curate dai docenti e dagli studenti, «che potranno riappropriarsi della conoscenza del patrimonio e della storia recente dell'Asinara, luogo che è diventato negli anni un simbolo della lotta alla criminalità organizzata», ha aggiunto l'assessora.



