Tris di ripartenze dal Mario Mameli: si torna a volare verso Napoli, Venezia e Verona. Ad Elmas, il vettore opera dieci collegamenti, sei in Italia e quattro in Francia Volotea decolla da Cagliari



CAGLIARI - Tris di ripartenze a Cagliari per Volotea. Sono infatti in calendario le ripartenze alla volta di Napoli, Venezia (entrambi da mercoledì 28 marzo) e Verona (da venerdì 30). Per aprile, la compagnia aerea low cost conferma le ripartenze per Tolosa (da giovedì 12 aprile) e Nantes (da giovedì 26), mentre si dovrà attendere maggio per ritornare a volare verso Ancona (da sabato 26 maggio). Confermato, infine, l’avvio delle due nuove rotte francesi per fine maggio: da giovedì 31, si volerà anche verso Lione e Bordeaux.



«È tutto pronto per le ripartenze dei nostri voli estivi da Cagliari - afferma Valeria Rebasti, commercial country manager Volotea in Italia - L’accoglienza riservataci la scorsa estate ci ha spinto non solo a riconfermare l’intero ventaglio voli, ma ad ampliarlo ulteriormente. Oltre a Napoli e a due bellissime città del nord Italia, quali Venezia e Verona, il nostro network di collegamenti prevede anche la ripartenza delle rotte verso la Francia con Tolosa e Nantes, oltre all’avvio per fine maggio di due nuovi voli verso Lione e Bordeaux. Per tutti i passeggeri sardi che ancora non hanno deciso dove trascorrere le prossime vacanze o che vogliono raggiungere più agevolmente la Penisola italiana, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Ma non solo: allo stesso tempo, i nostri voli sostengono il flusso incoming dei turisti desiderosi di trascorrere una vacanza tra le rinomate località turistiche isolane». L'amministratore delegato della Sogaer Alberto Scanu ha espresso viva soddisfazione per l’annuncio di oggi (venerdì): «La partnership con Volotea è solida e fruttuosa, come dimostra l’apertura delle nuove rotte: Bordeaux e Lione amplieranno ulteriormente il ricco network di collegamenti diretti di linea dallo scalo di Cagliari nella Summer ’18. La Francia - prosegue Scanu - è già uno dei mercati più importanti per il nostro aeroporto: nel 2017, i volumi di passeggeri trasportati da e per le città francesi sono cresciuti di oltre il 44percento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, dimostrando ottime potenzialità per il futuro. Volotea, dall’inizio delle operazioni a Cagliari, ha già fatto registrare più di 443mila passeggeri trasportati e la prossima estate, con un totale di dieci rotte tra domestiche e internazionali, contiamo di raggiungere un nuovo record».



