Salvatore Maltana: tutto su JazzAlguer

Il musicista algherese che coordina il festival internazionale di Jazz in corso ad Alghero con la direzione artistica di Paolo Fresu racconta il progetto. Numerose le date in calendario fino al 27 luglio. In mezzo la giornata internazionale della musica Unesco e il contest "Mediterrani" riservato a giovani formazioni europee. E´ lui il coordinatore del JazzAlguer, un festival che viaggia col tutto esaurito per ogni appuntamento. L´intervista sul Quotidiano di Alghero.