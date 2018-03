Condividi | Red 13:11 Martedì mattina, le sale di Palazzo Ducale ospiteranno la firma del nuovo protocollo interistituzionale tra il Comune e l´Ats per la realizzazione del progetto sugli interventi integrati di accompagnamento nei Servizi 0-3 delle bambine e dei bambini disabili o con difficoltà nello sviluppo neuropsicomotorio Melampo al nido: la firma a Sassari



SASSARI - Martedì 27 marzo, alle 10.30, a Palazzo Ducale, sarà firmato il nuovo protocollo interistituzionale tra il Comune di Sassari e l'Ats per la realizzazione del progetto "Melampo al nido", sugli interventi integrati di accompagnamento nei Servizi 0-3 delle bambine e dei bambini disabili o con difficoltà nello sviluppo neuropsicomotorio. Saranno presenti il sindaco Nicola Sanna, l'assessore comunale alle Politiche educative, infanzia, giovani e sport Alba Canu ed alle Politiche sociali Monica Spanedda, la dirigente Simonetta Cicu, le coordinatrici pedagogiche Paola Cossu e Liliana Pala, il capo Dipartimento Affari generali e committenza dell'Ats Sardegna Giuseppe Pintor, il direttore dell'Assl di Sassari Pier Paolo Pani, il direttore del Distretto di Sassari Nicolò Licheri ed il responsabile dell'Unità operativa di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza Gianfranco Aresu. Sarà l'occasione per ripercorrere gli ultimi anni di questo importante progetto, che accompagna i bambini e bambine con disabilità nei primi mesi di vita ed a spiegare le novità del nuovo protocollo rispetto a quello siglato dieci anni fa.