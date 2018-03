Condividi | Red 8:20 Il XV algherese anticipa ancora al sabato e ospiterà il fanalino di coda Bergamo, con la voglia di allungare la striscia positiva per mantenere la vetta della classifica. Intanto, le giovanili algheresi, dall´Under 6 all´Under 12, saranno di scena domenica a Noceto, per partecipare al prestigioso torneo “Colla de Sensi” Amatori Alghero anticipa col fanalino Bergamo



ALGHERO - Ad una settimana esatta dall’ultimo successo in casa con il Lumezzane, l’Amatori Alghero si prepara per un altro anticipo casalingo. Oggi, sabato 24 marzo, alle 15, a Maria Pia, per la 16esima giornata del girone 1 del campionato nazionale di serie B, di rugby, Anversa e i suoi ospiteranno il Bergamo. Una partita che sulla carta non dovrebbe essere proibitiva per il XV catalano con ambizioni di promozione. Infatti, la compagine orobica occupa l’ultima casella della classifica.



La vittoria dello scorso turno con i bresciani ed i concomitanti risultati delle altre inseguitrici hanno permesso all’Alghero di prendersi il primo posto in solitaria. Sarà un turno interessante anche per quanto riguarda gli altri incontri delle inseguitrici. Dietro all’Amatori Alghero (62), staccate di un punto, si trovano Monferrato, Cus Milano e Biella (61). E proprio le prime due si affronteranno, domenica 25, in uno scontro diretto in casa dei piemontesi, mentre il Biella ospiterà l'Amatori Capoterra.



