Iscol@ a Porto Torres 1 milione 670 mila euro

PORTO TORRES – La Regione arriva in soccorso delle scuole cittadine. Anche il Comune di Porto Torres è beneficiario dei finanziamenti regionali del progetto Iscol@, il piano regionale rivolto agli enti locali per l'ammodernamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici. La città turritana è beneficiaria nel complesso di 1 milione e 670 mila euro, alla quale si aggiunge una quota di cofinanziamento comunale.



I fondi saranno utilizzati sia per la ristrutturazione degli edifici scolastici (i servizi igienici, abbattimento delle barriere architettoniche, pavimentazioni, spazi esterni, infissi, area mensa e per l'adeguamento per la prevenzione incendi e gli impianti elettrici) sia per gli arredi. Le scuole interessate sono l'istituto “Figari” di via Balai, la “Gabriel” di via delle Vigne, la “De Amicis” di via Azuni, , la “Pigliaru” di via Monte Angellu, il “Bellieni” di piazza Don Milani e la scuola “Anna Frank” di via Porrino.



«Le azioni sono diverse – spiega l'assessore ai Lavori pubblici e alle manutenzioni Alessandro Derudas – si è già intervenuto e si interverrà prevalentemente sulle strutture; si tratta di finanziati ottenuti grazie alla partecipazione a un bando: avevamo inserito nell'anagrafe dell'edilizia scolastica tutti i nostri istituti scolastici e le relative esigenze e la Regione ha successivamente selezionato gli edifici». Per la scuola elementare e materna De Amicis sono stati destinati 360mila euro, alle elementari Pigliaru di Monte Angellu sono stati assegnati 500mila euro, e per la media Anna Frank una cifra pari a 450mila euro.



