Condividi | Red 13:56 Showcooking, ieri mattina, al mercato di Campagna Amica di Sant’Antioco. L’iniziativa di oggi era la conclusione del progetto “A Natale mangiamo locale”, promosso in collaborazione con l’agenzia Laore Contest fotografico: i vincitori a Cagliari



CAGLIARI - Showcooking, ieri mattina (venerdì), al mercato di Campagna Amica di Sant’Antioco. Protagonisti, insieme ai produttori della più grande rete di vendita diretta del mondo sotto lo stesso brand, sono stati gli studenti dell'Ipia Manuela Loi, che hanno preparato, davanti ai clienti, un dolce: il cremoso alla ricotta e zafferano con profumo d’arancio e miele di corbezzolo, rigorosamente solo con i prodotti presenti nel mercato di Campagna amica.



L’iniziativa di oggi era la conclusione del progetto “A Natale mangiamo locale”, promosso da Campagna amica in collaborazione con l’agenzia Laore. Il piatto preparato dai quarantotto studenti che seguono l’indirizzo enogastronomico accompagnati per l’occasione dal professore Vincenzo Sicurello, è il vincitore del contest fotografico ideato a dicembre.



Dei tre piatti proposti, un primo, un secondo ed il dolce, è quello che ha ottenuto più like nella pagina Facebook di Campagna amica Cagliari. Ad accompagnare il dolce, offerto in degustazione ai presenti, anche una degustazione dei vini della cantina Rubiu. Commenti CAGLIARI - Showcooking, ieri mattina (venerdì), al mercato di Campagna Amica di Sant’Antioco. Protagonisti, insieme ai produttori della più grande rete di vendita diretta del mondo sotto lo stesso brand, sono stati gli studenti dell'Ipia Manuela Loi, che hanno preparato, davanti ai clienti, un dolce: il cremoso alla ricotta e zafferano con profumo d’arancio e miele di corbezzolo, rigorosamente solo con i prodotti presenti nel mercato di Campagna amica.L’iniziativa di oggi era la conclusione del progetto “A Natale mangiamo locale”, promosso da Campagna amica in collaborazione con l’agenzia Laore. Il piatto preparato dai quarantotto studenti che seguono l’indirizzo enogastronomico accompagnati per l’occasione dal professore Vincenzo Sicurello, è il vincitore del contest fotografico ideato a dicembre.Dei tre piatti proposti, un primo, un secondo ed il dolce, è quello che ha ottenuto più like nella pagina Facebook di Campagna amica Cagliari. Ad accompagnare il dolce, offerto in degustazione ai presenti, anche una degustazione dei vini della cantina Rubiu.