Condividi | Red 9:58 Inizia mercoledì pomeriggio, con un seminario di Aldo Pavan, il ciclo di incontri organizzato dall’Università degli studi di Cagliari, nell’ambito di “UniCa per l’etica”, il percorso-concorso che coinvolge gli studenti su un tema fondamentale per la società e li incentiva a realizzare video in grado di sensibilizzare i giovani sull’argomento Etica, politica ed economia: seminario di Pavan



CAGLIARI - “Etica, politica ed economia. Una simbiosi necessaria”: è questo il titolo del primo seminario del ciclo di incontri organizzato dall’Università degli studi di Cagliari nell’ambito del percorso-concorso “UniCa per l’etica”. Relatore sarà Aldo Pavan, docente di Economia aziendale della Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche, l’appuntamento è per mercoledì 28 marzo alle 16, nell’Aula magna del Rettorato. Il progetto, fortemente voluto dal rettore Maria Del Zompo, è nato per coinvolgere gli studenti in un percorso innovativo sull’etica, stimolarli alla creazione ed alla condivisione di filmati in grado di sensibilizzare i cittadini sul tema, e promuovere la diffusione dei filmati (e del loro messaggio positivo) attraverso i canali social (Facebook), così da poter raggiungere il più vasto numero di utenti possibili.



Con il seminario tenuto da Pavan, si apre la prima fase del progetto, in cui i 142 studenti (di 46 corsi di laurea differenti) che hanno accolto l’invito dell’Ateneo studieranno il tema approfondendo tutte le possibili implicazioni sociali, per poi realizzare dei filmati che saranno messi in gara. I successivi appuntamenti si svolgeranno mercoledì 4 aprile, quando Gabriella Baptist, docente di Filosofia morale della Facoltà di Studi umanistici, interverrà sul tema “Ripensare le virtù”; giovedì 12, con il rettore, farmacologa di fama internazionale, che parlerà su “Scienza, ricerca e etica”; mercoledì 18, con il seminario tenuto dal magistrato Mauro Mura su “Etica e processo penale”.



Accanto ai seminari, l’Università di Cagliari ha scelto di coinvolgere gli studenti che partecipano al progetto offrendo loro di partecipare a sei laboratori (tenuti da Antioco Floris, direttore del Centro per l'educazione ai linguaggi del cinema, degli audiovisivi e della multimedialità) di videomaking e storytelling, facoltativi, ma molto utili per comprendere le migliori tecniche per realizzare i filmati che concorreranno al premio finale. Poi si aprirà la gara vera e propria: gli studenti dovranno creare i video, individualmente o in gruppo, che raccontino e spieghino il tema del concorso, e che saranno valutati attraverso un contest su Facebook e da una giuria di esperti: in palio sei premi in denaro (tre per il contest ed altrettanti assegnati dalla giuria), che vanno da 350 a mille euro.



Nella foto: Aldo Pavan Commenti CAGLIARI - “Etica, politica ed economia. Una simbiosi necessaria”: è questo il titolo del primo seminario del ciclo di incontri organizzato dall’Università degli studi di Cagliari nell’ambito del percorso-concorso “UniCa per l’etica”. Relatore sarà Aldo Pavan, docente di Economia aziendale della Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche, l’appuntamento è per mercoledì 28 marzo alle 16, nell’Aula magna del Rettorato. Il progetto, fortemente voluto dal rettore Maria Del Zompo, è nato per coinvolgere gli studenti in un percorso innovativo sull’etica, stimolarli alla creazione ed alla condivisione di filmati in grado di sensibilizzare i cittadini sul tema, e promuovere la diffusione dei filmati (e del loro messaggio positivo) attraverso i canali social (Facebook), così da poter raggiungere il più vasto numero di utenti possibili.Con il seminario tenuto da Pavan, si apre la prima fase del progetto, in cui i 142 studenti (di 46 corsi di laurea differenti) che hanno accolto l’invito dell’Ateneo studieranno il tema approfondendo tutte le possibili implicazioni sociali, per poi realizzare dei filmati che saranno messi in gara. I successivi appuntamenti si svolgeranno mercoledì 4 aprile, quando Gabriella Baptist, docente di Filosofia morale della Facoltà di Studi umanistici, interverrà sul tema “Ripensare le virtù”; giovedì 12, con il rettore, farmacologa di fama internazionale, che parlerà su “Scienza, ricerca e etica”; mercoledì 18, con il seminario tenuto dal magistrato Mauro Mura su “Etica e processo penale”.Accanto ai seminari, l’Università di Cagliari ha scelto di coinvolgere gli studenti che partecipano al progetto offrendo loro di partecipare a sei laboratori (tenuti da Antioco Floris, direttore del Centro per l'educazione ai linguaggi del cinema, degli audiovisivi e della multimedialità) di videomaking e storytelling, facoltativi, ma molto utili per comprendere le migliori tecniche per realizzare i filmati che concorreranno al premio finale. Poi si aprirà la gara vera e propria: gli studenti dovranno creare i video, individualmente o in gruppo, che raccontino e spieghino il tema del concorso, e che saranno valutati attraverso un contest su Facebook e da una giuria di esperti: in palio sei premi in denaro (tre per il contest ed altrettanti assegnati dalla giuria), che vanno da 350 a mille euro.Nella foto: Aldo Pavan