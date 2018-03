Condividi | Red 14:46 Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale, visto il bollettino di criticità di ieri, ha annunciato che dalle 15 alle 23.59 di oggi, si prevede il livello di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato ed idraulico sulle zone di allerta Montevecchio-Pischilappiu, Tirso e Gallura Allerta meteo: codice giallo nell´Isola



OLBIA - Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale, visto il bollettino di criticità di ieri, ha annunciato che dalle 15 alle 23.59 di oggi (sabato), si prevede il livello di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato ed idraulico sulle zone di allerta Montevecchio-Pischilappiu, Tirso e Gallura.