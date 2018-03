Condividi | Red 18:23 E’ Sisinnio Fadda di Villa San Pietro il presidente di Codiretti Federpensionati Cagliari. Ad eleggerlo, l’assemblea della Associazione locale riunita a Cagliari il 16 marzo Federpensionati: Fadda confermato presidente provinciale



CAGLIARI - E’ Sisinnio Fadda di Villa San Pietro il presidente di Codiretti Federpensionati Cagliari. Ad eleggerlo, l’assemblea della Associazione locale riunita a Cagliari il 16 marzo. Durante l’adunata, sono stati eletti anche alla carica di vicepresidente Basilio Brodu e Salvatore Murgioni.



Eletto anche il Consiglio direttivo: Luigi Casta, Paolo Boi, Basilio Brodu, Pietro Angelo Fonnesu, Giovanni Girasole, Paolo Locci, Mario Meloni, Eligio Mereu, Salvatore Murgioni, Efisio Paderi, Giorgetto Sais, Renato Sorgia, Mario Musio, Maria Contu e Marco Pillosu. Rinnovato anche il Collegio dei revisori dei conti: presidente Speranzina Ibba, Flaviano Massa, Piero Meloni, con il supplente Antonio Vincenzo Saba.



«Continuerò con entusiasmo le iniziative e il lavoro che abbiamo portato avanti con il consiglio uscente – ha affermato il presidente dopo la riconferma che ha ricordato i successi portati a casa per i Senior dalla Coldiretti: l’aumento della 14esima e stop dell’Imu sui terreni per i pensionati». «E’ necessario un Consiglio attivo e dinamico per affrontare con sinergia gli impegni e le attività proposte dalla Federazione nell’immediato futuro», è stato invece il commento di Efisio Perra, presidente di Coldiretti Cagliari.



Nella foto: un momento dell'assemblea Commenti CAGLIARI - E’ Sisinnio Fadda di Villa San Pietro il presidente di Codiretti Federpensionati Cagliari. Ad eleggerlo, l’assemblea della Associazione locale riunita a Cagliari il 16 marzo. Durante l’adunata, sono stati eletti anche alla carica di vicepresidente Basilio Brodu e Salvatore Murgioni.Eletto anche il Consiglio direttivo: Luigi Casta, Paolo Boi, Basilio Brodu, Pietro Angelo Fonnesu, Giovanni Girasole, Paolo Locci, Mario Meloni, Eligio Mereu, Salvatore Murgioni, Efisio Paderi, Giorgetto Sais, Renato Sorgia, Mario Musio, Maria Contu e Marco Pillosu. Rinnovato anche il Collegio dei revisori dei conti: presidente Speranzina Ibba, Flaviano Massa, Piero Meloni, con il supplente Antonio Vincenzo Saba.«Continuerò con entusiasmo le iniziative e il lavoro che abbiamo portato avanti con il consiglio uscente – ha affermato il presidente dopo la riconferma che ha ricordato i successi portati a casa per i Senior dalla Coldiretti: l’aumento della 14esima e stop dell’Imu sui terreni per i pensionati». «E’ necessario un Consiglio attivo e dinamico per affrontare con sinergia gli impegni e le attività proposte dalla Federazione nell’immediato futuro», è stato invece il commento di Efisio Perra, presidente di Coldiretti Cagliari.Nella foto: un momento dell'assemblea