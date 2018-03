Condividi | M.P. 15:40 In programma venerdì 30 marzo il consiglio comunale a Stintino. Si parlerà di Imu, Tari, Tasi e bilancio di previsione Stintino: consiglio per approvare il bilancio



STINTINO - Il consiglio comunale di Stintino si riunierà il 30 marzo. La presidente Marilena Gadau ha convocato l'assemblea per le ore 18 e inviato a consiglieri e giunta l'ordine del giorno.



Tra i punti in programma l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni sull’imposta municipale propria (Imu) da applicare per l’anno 2018. Inoltre ci sarà la conferma dell’azzeramento dell’aliquota Tasi per l’anno 2018, l'approvazione del piano finanziario Tari (Tributo comunale sui rifiuti) per il 2018 e l'approvazione delle tariffe Tari.



I consiglieri discuteranno poi dell'approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2018-2020, seguirà l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020. A chiudere la seduta la discussione sulla concessione del serzivio sulle aree di sosta a pagamento con parcometri e servizio ausiliari traffico alla Pelosa per il 2018.