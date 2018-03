Condividi | M.P. 20:39 Incontro con la scrittrice per ragazzi Laura Bonalumi Stintino: Voce di lupo alla biblioteca comunale



STINTINO - Nuovo appuntamento alla biblioteca comunale di piazza dei 45. In programma per lunedì 26 marzo alle ore 17, infatti, ci sarà l'incontro con Laura Bonalumi, autrice del libro “Voce di lupo”, edizioni Piemme 2017.



La scrittrice milanese, autrice di libri per ragazzi, illustrerà il suo romanzo che, in questi giorni, viene presentato nelle scuole medie inferiori e superiori del Nord Sardegna. Attraverso un linguaggio semplice, diretto ed estremamente evocativo, Laura Bonalumi parla ai lettori di «come si diventa grandi – spiegano gli organizzatori – e di quanto bene faccia rimanere un po’ da soli con se stessi, allontanarsi da tutto per ritrovare il proprio posto nel mondo. Un racconto per ragazzi ma non solo; una storia che va dritta al cuore degli adulti che non hanno perso la voglia d’avventura».



