Condividi | Red 10:06 La Cabina di regia del Piano, alla presenza dell’assessore regionale degli Affari generali Filippo Spanu, si riunisce oggi pomeriggio, nella sala consiliare del Comune di Siniscola, per esaminare i nuovi progetti istruiti e fare il punto sull’avanzamento operativo Piano rilancio Nuorese: incontro a Siniscola



SINISCOLA - La Cabina di regia del Piano di rilancio del Nuorese, alla presenza dell’assessore regionale degli Affari generali Filippo Spanu, si riunisce oggi (lunedì), nella sala consiliare del Comune di Siniscola, con inizio alle 15, per esaminare i nuovi progetti istruiti e fare il punto sull’avanzamento operativo. Nell’ambito del Piano, sono stati già avviati quindici progetti, con uno stanziamento complessivo di circa 30milioni di euro. «Abbiamo deciso di convocare la riunione della Cabina di regia del Piano a Siniscola - sottolinea Spanu – per esprimere solidarietà e vicinanza al sindaco Gianluigi Farris, che è stato vittima recentemente di gravi atti intimidatori».



Nella foto: l'assessore regionale Filippo Spanu Commenti SINISCOLA - La Cabina di regia del Piano di rilancio del Nuorese, alla presenza dell’assessore regionale degli Affari generali Filippo Spanu, si riunisce oggi (lunedì), nella sala consiliare del Comune di Siniscola, con inizio alle 15, per esaminare i nuovi progetti istruiti e fare il punto sull’avanzamento operativo. Nell’ambito del Piano, sono stati già avviati quindici progetti, con uno stanziamento complessivo di circa 30milioni di euro. «Abbiamo deciso di convocare la riunione della Cabina di regia del Piano a Siniscola - sottolinea Spanu – per esprimere solidarietà e vicinanza al sindaco Gianluigi Farris, che è stato vittima recentemente di gravi atti intimidatori».Nella foto: l'assessore regionale Filippo Spanu