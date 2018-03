Condividi | A.S. 14:35 Nicola Sanna ha ricevuto Giuseppe Porcellana, presidente del Comitato Ambiente Sassari e Elena Tocco, in rappresentanza del Collettivo viale San Francesco e via Principessa Jolanda, che hanno presentato al Comune di Sassari una petizione per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell´area valliva compresa tra via Principessa Jolanda, viale Umberto e viale San Francesco Il sindaco incontra il Comitato Ambiente Sassari



SASSARI - Il sindaco Nicola Sanna ha ricevuto, negli scorsi giorni, Giuseppe Porcellana, presidente del Comitato Ambiente Sassari e Elena Tocco, in rappresentanza del Collettivo viale San Francesco e via Principessa Jolanda, che hanno presentato al Comune di Sassari una petizione per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area valliva compresa tra via Principessa Jolanda, viale Umberto e viale San Francesco.



Sono 1040 i cittadini e le cittadine che hanno firmato e che chiedono interventi urgenti, in particolare la trivellazione orizzontale dei terrapieni di viale Trento e viale Trieste, e ulteriori lavori atti a prevenire il dissesto del sistema vallivo, come previsto dal Piano di Assetto Idrogeologico. «I cambiamenti climatici in atto aumentano la probabilità di eventi eccezionali – si legge nel documento presentato al Comune di Sassari -, e quindi adottare il criterio della prevenzione appare quanto mai indispensabile e necessario per ottenere anche una revisione del Piano di Assetto Idrogeologico e dei relativi vincoli».



«Ho voluto incontrare i rappresentanti del Collettivo viale San Francesco e via Principessa Jolanda e del Comitato Ambiente Sassari per fare il punto sulla situazione e per ringraziarli per la tenacia dimostrata – sottolinea il sindaco Nicola Sanna -. Grazie alla sinergia tra amministrazione e comitato spontaneo sarà possibile intervenire nell'area valliva. Il Comune attualmente è impegnato nel reperimento dei fondi necessari agli interventi richiesti, interventi che sono già inseriti all'interno del Piano Urbanistico Comunale».