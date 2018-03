Condividi | A.S. 15:06 Martedì col Teatro d´Inverno ad Alghero si celebra la Giornata Mondiale del Teatro. Alle ore 15 verrà presentato lo spettacolo per l´infanzia “Ci serve una favola”, mentre alle ore 21 andrà in scena la replica di “Nata Femmina”, spettacolo brillante, tutto al femminile Teatro: doppio spettacolo al Civico



ALGHERO - Martedì 27 marzo 2018, in occasione della Giornata Mondiale del Teatro, la compagnia Teatro d'Inverno propone un doppio appuntamento al Teatro Civico di Alghero. Alle ore 15 verrà presentato lo spettacolo per l'infanzia “Ci serve una favola”, mentre alle ore 21 andrà in scena la replica di “Nata Femmina”, spettacolo brillante, tutto al femminile.



La Giornata Mondiale del Teatro è stata creata a Vienna nel 1961 durante il IX Congresso mondiale dell'Istituto Internazionale del Teatro. Dal 27 marzo 1962, la Giornata Mondiale del Teatro è celebrata, ogni 27 marzo, in tutto il mondo. Ogni anno, una personalità del mondo del teatro, o un'altra figura conosciuta per le sue qualità di cuore e di spirito, è invitata a condividere le proprie riflessioni sul tema del Teatro e della Pace tra i popoli. Questo, che viene chiamato "il messaggio internazionale", è tradotto in diverse lingue ed è, poi, letto prima

della rappresentazione della sera nei teatri nel mondo intero, stampato nelle centinaia di quotidiani e diffuso da radio e televisione sui cinque continenti. Jean Cocteau fu l'autore del primo messaggio internazionale nel 1962. Il teatro unisce e la Giornata Mondiale del Teatro è la celebrazione di questa volontà.



