I due fotografi professionisti di Alghero e Sassari rilanciano la forza dellŽarte, della cultura e della fotografia per la promozione del territorio. Eventi musicali come i due festival di Barcellona e Alghero possono aprire flussi turistici nuovi e consolidati: Le loro parole in occasione dellŽinaugurazione della mostra allestita nellŽaeroporto di Alghero. "Voliamo con lŽArte" il titolo dellŽesposizione che ripercorre con sessanta scatti momenti e artisti del Sonar e di JazzAlguer.