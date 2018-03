Condividi | A.S. 16:22 Mercoledì prossimo ci sarà anche un annullo filatelico temporaneo presso l´aeroporto militare per celebrare i primi 80 anni dell’aeroporto militare di Alghero. Lo sportello postale sarà attivato dalle 10 alle 14 80° dell’aeroporto militare: francobollo



ALGHERO - Mercoledì 28 marzo, in occasione della presentazione del volume che racconta i primi 80 anni dell'aeroporto militare di Alghero, Poste Italiane, su richiesta del locale Rotary Club, attiverà ad Alghero un servizio postale temporaneo con l'emissione di un annullo Filatelico celebrativo dell'anniversario. Lo sportello postale sarà attivato presso l'Aeroporto Militare e sarà operativo dalle 10 alle 14. Con l'annullo filatelico saranno bollate le corrispondenze affrancate presentate allo sportello, dove sarà disponibile tutto il materiale filatelico di recente emissione. Dopo il 28 marzo sarà ancora possibile, per 60 giorni, richiedere l'apposizione dell'annullo sulle corrispondenze recandosi personalmente allo sportello filatelico di Alghero Centro, in via Carducci, o inviando gli oggetti, già affrancati, in busta chiusa ed accludendo la busta già indirizzata e affrancata per la restituzione.