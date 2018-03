Condividi | M.P. 16:50 Si terrà mercoledì 28 marzo il primo appuntamento tra l'Amministrazione comunale e le assemblee di quartiere di Porto Torres. La settimana successiva si terranno gli altri due incontri Assemblee quartiere: primo incontro al ristorante Li Lioni



PORTO TORRES - Si terrà mercoledì 28 marzo il primo appuntamento con le assemblee di quartiere. L'amministrazione comunale incontrerà i cittadini dei diversi quartieri durante cinque appuntamenti. Si tratta del quinto ciclo di incontri utile per ascoltare le esigenze e raccogliere spunti e suggerimenti.



Il primo incontro si terrà mercoledì 28 marzo (inizio alle ore 18 nella sala del ristorante Li Lioni) e sarà dedicato agli abitanti dei quartieri di Li Lioni e Li Pidriazzi. Si prosegue mercoledì 4 aprile per i residenti del Lungomare, Balai, Borgona e C1/2 (ore 18 nella sala oratorio Cristo Risorto), mentre venerdì 6 aprile l'appuntamento è dedicato ai quartieri del Villaggio Verde, zona 167, zona C3 e viale delle Vigne (ore 18 in piazza I maggio, pressi via della Resistenza).



La settimana successiva si terranno gli altri due incontri: uno lunedì 9 aprile (ore 18 in piazza delle Regioni) per i quartieri di Serra Li Pozzi, via Sassari, Andriolu, Oleandro e Villaggio Satellite; l'altro martedì 10 (sempre alle 18, sala del Museo del Porto) per i quartieri Centro storico, Monte Angellu e Asinara. «Riprendiamo con le nostre assemblee di quartiere – commenta il sindaco Wheeler – un momento di confronto fondamentale con i cittadini. Siamo arrivato al quinto ciclo e invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare. Non ci limiteremo a raccontare cosa abbiamo fatto e quali azioni stiamo portando avanti, durante le assemblee di quartiere ascolteremo soprattutto le esigenze dei cittadini e cercheremo di fare tesoro dei consigli e suggerimenti che ci vorranno condividere». PORTO TORRES - Si terrà mercoledì 28 marzo il primo appuntamento con le assemblee di quartiere. L'amministrazione comunale incontrerà i cittadini dei diversi quartieri durante cinque appuntamenti. Si tratta del quinto ciclo di incontri utile per ascoltare le esigenze e raccogliere spunti e suggerimenti.Il primo incontro si terrà mercoledì 28 marzo (inizio alle ore 18 nella sala del ristorante Li Lioni) e sarà dedicato agli abitanti dei quartieri di Li Lioni e Li Pidriazzi. Si prosegue mercoledì 4 aprile per i residenti del Lungomare, Balai, Borgona e C1/2 (ore 18 nella sala oratorio Cristo Risorto), mentre venerdì 6 aprile l'appuntamento è dedicato ai quartieri del Villaggio Verde, zona 167, zona C3 e viale delle Vigne (ore 18 in piazza I maggio, pressi via della Resistenza).La settimana successiva si terranno gli altri due incontri: uno lunedì 9 aprile (ore 18 in piazza delle Regioni) per i quartieri di Serra Li Pozzi, via Sassari, Andriolu, Oleandro e Villaggio Satellite; l'altro martedì 10 (sempre alle 18, sala del Museo del Porto) per i quartieri Centro storico, Monte Angellu e Asinara. «Riprendiamo con le nostre assemblee di quartiere – commenta il sindaco Wheeler – un momento di confronto fondamentale con i cittadini. Siamo arrivato al quinto ciclo e invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare. Non ci limiteremo a raccontare cosa abbiamo fatto e quali azioni stiamo portando avanti, durante le assemblee di quartiere ascolteremo soprattutto le esigenze dei cittadini e cercheremo di fare tesoro dei consigli e suggerimenti che ci vorranno condividere».