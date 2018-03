Condividi | M.V. 19:01 Al via la stagione del definitivo rilancio Sogeaal. Partenza poco dopo le ore 18 da Alghero e rientro da Francoforte intorno alle 22.30. Ieri i primi voli su Belgio e Germania. Martedì riprendono i collegamenti con Bratislava, Eindhoven e Londra Stansted E´ summer: riapre l´hub Ryanair

Decolla l´Alghero-Francoforte



ALGHERO - Tutto come previsto e annunciato dal Quotidiano di Alghero. Oltre alla prima "toccata" Vueling sullo scalo del Nord Ovest della Sardegna con l'attesa tratta Alghero-Barcellona [



Ad inaugurare la summer-Ryanair i primi decolli di domenica diretti in Belgio e Germania sugli scali di Bruxelles e Memmingen. L'Alghero-Charleroi avrà inizialmente cadenza bi-settimanale con partenze il giovedì e domenica. Stesso discorso per l'Alghero-Memmingen che invece volerà tutti i mercoledì e la domenica.



Riattivato dalla giornata odierna (lunedì) anche il collegamento Alghero-Francoforte. Il volo sull'aeroporto tedesco di Hann sarà operativo due volte alla settimana fino a ottobre, tutti i lunedì e venerdì. Scattano invece domani (martedì) le ultime tre tratte stagionali operate dalla low cost irlandese.



