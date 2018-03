Condividi | A.S. 18:00 Mercoledì 28 marzo 2018 le squadre di Abbanoa effettueranno ad Alghero i primi collegamenti delle condotte realizzate di recente nell’ambito del maxi appalto da due milioni e mezzo Alghero: nuove reti in via Logudoro



ALGHERO - Entrano in funzione le nuove reti idriche in via Logudoro. Mercoledì 28 marzo 2018 le squadre di Abbanoa effettueranno i primi collegamenti delle condotte realizzate di recente nell’ambito del maxi appalto da due milioni e mezzo di euro finanziato con i fondi Cipe destinati a opere strategiche nel settore idrico. L’intervento di mercoledì richiederà una temporanea sospensione dell’erogazione dalle 9 alle 14 nel quartiere Pivarada e più precisamente nella zona delimitata dalle vie Vittorio Emanuele, Garibaldi, XXIV Maggio e Amsincora.



I cantieri. Complessivamente con lo stesso appalto Abbanoa sta sostituendo ad Alghero quasi tre chilometri e mezzo di nuove condotte e centinaia di allacci alle utenze. Nel dettaglio si sta procedendo alla completa riqualificazione della rete primaria di distribuzione idrica costituita da vecchie condotte in acciaio del diametro di 250 millimetri interessate da frequenti e rovinose rotture e ingenti perdite idriche tanto da richiedere numerosi interventi di riparazione da parte delle squadre di Abbanoa. Gli interventi di sostituzione programmati interessano anche le vie Giovanni Spano, Sebastiano Satta (nei tratti tra via Diaz e via Vittorio Emanuele e tra via Mazzini e via Sant’Agostino), Mazzini, Cagliari, Giovanni XXIII, Pascoli, Nazioni Unite, Rockefeller ed Ennio Porrino.



Nuove condotte. Verranno posate nuove tubazioni in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore performance, con diametri vari in base alle reali esigenze. Inoltre saranno rifatti gli allacci alle utenze. Le nuove infrastrutture saranno tutte georeferenziate per una migliore gestione e una precisa individuazione una volta reinterrate. Ormai da alcuni anni Abbanoa sta portando avanti assieme all’Amministrazione comunale algherese un piano importante di efficientamento non solo delle reti idriche, ma anche di quelle fognarie. Sono diversi gli interventi già realizzati e altri programmati.



Nella foto: i recenti lavori (già ultimati) su via Arduino, nel centro storico di Alghero