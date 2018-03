Condividi | Red 8:11 Parte da oggi il secondo lotto dei lavori. La Polizia locale di Sassari ha distribuito alla cittadinanza una brochure sulle nuove modifiche alla viabilità Proseguono i lavori in Viale Italia



SASSARI - La conclusione anticipata dei lavori di rifacimento del manto stradale nel primo tratto di Viale Italia ha permesso di anticipare l'apertura del cantiere nella seconda parte. Per consentire l'intervento, a partire da oggi (martedì), Viale Italia sarà chiuso al traffico nel tratto tra Via Amendola e Via De Nicola.



Le vie Matteotti, Principessa Maria e Monte Grappa saranno chiuse al traffico, ad eccezione del traffico locale del carico e scarico merci e delle auto con persone con disabilità, da Via dei Mille a monte di Viale Italia e da Via Porcellana a Viale Italia. Nelle vie Matteotti, Principessa Maria e Monte Grappa, sarà garantito lo spazio di manovra per l'inversione di marcia.