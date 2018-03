Condividi | Red 14:16 Guida insieme ai genitori ed ai fratelli un´azienda modello, esempio di multifunzionalità e circolarità: si produce e si consuma tutto al suo interno. Stiamo parlando della 39enne Maria Grazia Murroccu, nuova coordinatrice provinciale di Coldiretti donne nord Sardegna, eletta ieri all’unanimità dall’assemblea delle socie Coldiretti: algherese la nuova coordinatrice provinciale Donne impresa



ALGHERO - Guida insieme ai genitori ed ai fratelli un'azienda modello, esempio di multifunzionalità e circolarità: si produce e si consuma tutto al suo interno. Stiamo parlando della 39enne algherese Maria Grazia Murroccu, nuova coordinatrice provinciale di Coldiretti Donne Nord Sardegna, eletta ieri (lunedì) all’unanimità dall’assemblea delle socie.



Originaria di Fonni, Maria Grazia, con laurea in Giurisprudenza, guida ad Alghero insieme al padre, alla madre ed a due fratelli, l’azienda Sa Mandra, che comprende un agriturismo, due alberghi rurali, coltivazione ed allevamento. Un'azienda multifunzionale a tutto tondo che è anche fattoria didattica, spa, ma comprende pure un museo a cielo aperto. In azienda si produce il formaggio, la carne ed i salumi, tutti consumati rigorosamente in agriturismo. I cereali per la pasta ed il pane, l’olio di elicriso e tanto altro. Un'azienda che rispetta la tradizione, ma guarda al futuro innovando e diversificando l’offerta.



Murroccu, la prima coordinatrice di Coldiretti Donne impresa nord Sardegna, dopo la fusione avvenuta qualche mese fa tra le Federazioni di Sassari e della Gallura. Succede ad Angelina Muzzu (Sassari) e Maria Pina Crisponi (Gallura): «Sono onorata di ricoprire questo incarico – sono state le prime parole dopo l’elezione di Maria Grazia Murroccu - Ringrazio Donne impresa e la Coldiretti per la fiducia che cercherò di ricambiare con l’impegno, mettendo a disposizione la mia esperienza lavorativa e coinvolgendo tutte le socie Coldiretti nord Sardegna, in un lavoro di squadra».



