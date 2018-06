video Condividi | A.B. 12:11 Il fenomeno prende sempre più piede anche in Sardegna. Ecco la casa galleggiante ospitata nel porto di Alghero, sotto gli antichi Bastioni che racchiudono la città. L'idea è nata all'algherese Alessandro Fiori, che con l'argentino di Buenos Aires Rodrigo Rubin ha iniziato da Cagliari, per poi arrivare nella sua Alghero. Prossimo obiettivo, un'house boat a Cala Gonone House-boat anche ad Alghero



ALGHERO - Da Amsterdam a Venezia, il passo è breve. E non è difficile scorgere le numerose opportunità per trascorrere le vacanze nelle case galleggianti lungo i canali. Così come in Francia, Germania, Belgio, Irlanda con tour fluviali sulle più diverse strutture.



Una moda che da qualche anno coinvolge anche la Sardegna. Ma se fino a poco tempo fa era ristretta e praticata quasi esclusivamente su vere e proprie barche con servizi di ricettività, oggi il fenomeno prende sempre più piede. Ed anche le strutture assomigliano sempre più a vere e proprie "abitazioni" galleggianti. E' il caso dell'house boat ormeggiata nel porto di Alghero, sotto le storiche mura dei Bastioni. Di colore arancio acceso, la chiatta in legno e vetroresina ospitata nella marina di Aquatica offre la possibilità a turisti e villeggianti di pernottare, fino a quattro ospiti totali, con due letti e un bagno.



L'idea è nata all'algherese Alessandro Fiori, che con l'argentino di Buenos Aires Rodrigo Rubin ha iniziato da Cagliari, per poi arrivare nella sua Alghero. Prossimo obiettivo, un'house boat a Cala Gonone. Così l'avventura dell'House Boat Sardinia (questo il nome della nuova attività turistico-ricettiva sempre più gettonata) continua.