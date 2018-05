Condividi | Red 17:32 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari hanno condotto una verifica fiscale nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica con sede nel capoluogo Fisco: associazione sportiva nasconde 10mila euro



CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari hanno condotto una verifica fiscale nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica con sede nel capoluogo. Le attività ispettive sono state indirizzate alla verifica della corrispondenza della natura giuridica del soggetto controllato con la reale attività svolta ed alla conseguente analisi della regolarità contabile.



L'esito dell'attività ispettiva ha consentito da un lato di appurare l'effettività dell'operatività del soggetto come ente senza scopo di lucro (quindi ad un regime fiscale agevolato), ma dall'altro, analizzando la documentazione extracontabile reperita durante il controllo, i verificatori hanno appurato che lo stesso, sistematicamente, ometteva di rendicontare e dichiarare gli ulteriori proventi derivanti dalla collaterale attività commerciale dalla vendita di integratori alimentari e capi di abbigliamento sportivi. All'asd è stata pertanto constatata la sottrazione al Fisco di ricavi per circa 10mila euro ed un'evasione Iva per oltre 2mila euro.