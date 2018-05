Condividi | Red 13:32 L´incidente si è registrato al chilometro55 della Strada statale 198, all´altezza di Ussassai. Pronto l´intervento di Drago 61, l´elicottero del Reparto volo dei Vigili del fuoco di Alghero, che lo ha trasportato in codice giallo all´ospedale di Nuoro Si schianta contro il guard rail: grave centauro tedesco



ALGHERO – Incidente, questa mattina (domenica), lungo la Strada statale 198, in Ogliastra. Per cause ancora non chiarite, mentre transitava attorno al chilometro55, all'altezza di Ussassai, un motociclista tedesco è andato a sbattere contro il guard rail.



Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco di Lanusei che, attorno alle 11, hanno prontamente allertato l'elicottero Drago 61, del Reparto volo di Alghero. Il ferito, sistemato sul velivolo, è stato prontamente trasportato in codice giallo all'ospedale di Nuoro.