Fertilia-Arenosu: rinnovato il Consiglio direttivo

ALGHERO – Dopo le votazioni del 6 maggio, il Consiglio direttivo del Comitato di quartiere di Fertilia-Arenosu si è riunito per decidre le cariche per il prossimo biennio. Confermato presidente Luciano Solinas.



Nominato vicepresidente Luca Rondoni, come tesoriere è stata confermata Lorena Calebotta e come segretaria Chiara Colledanchise. Il Direttivo è formato anche da Pier Giuseppe Brao, Rosa Abruzzese, Franca Venier, Antonio Saiu e Roberto Cassitta.



Il Comitato ha già ripreso i lavori e per martedì 29 maggio è previsto un incontro con il sindaco di Alghero Mario Bruno, al quale sarà presentato un elenco aggiornato delle priorità riguardanti la borgata, che terrà conto di quanto già risolto nella scorsa gestione, dei temi in corso di trattativa e di nuove esigenze venute alla luce ultimamente. Anche i rapporti con gli uffici della Regione autonoma della Sardegna sono già ripresi per i temi di loro competenza. Infatti, è ancora in fase di risoluzione il problema della messa in sicurezza delle pinete urbane della Città di fondazione e delle aree demaniali. Anche in questa gestione, il Cdq sarà organizzato in gruppi di lavoro, che si coordineranno con il presidente, per poter seguire fino a soluzione vari temi critici per gli abitanti di Fertilia e dell'Arenosu.