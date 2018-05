Condividi | Red 16:06 Il plesso è stata chiuso per lavori. Il Settore Lavori pubblici del Comune di Sassari avvierà, nei prossimi giorni, le riparazioni del solaio, che risulta danneggiato in corrispondenza di due aule dell’edificio. Classi trasferite a Li Punti Ottava: scuola chiusa per lavori



SASSARI - La scuola di Ottava è stata chiusa per lavori. Il Settore Lavori pubblici del Comune di Sassari avvierà, nei prossimi giorni, le riparazioni del solaio, che risulta danneggiato in corrispondenza di due aule dell’edificio. «Gli operai del cantiere comunale - spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici Ottavio Sanna - hanno effettuato una verifica sullo stato del solaio in due sopralluoghi, uno dei quali con un’impresa specializzata».



«Si è deciso di avviare alcuni interventi strutturali, la cui partenza è prevista nei prossimi giorni, e che proseguiranno durante la pausa estiva. Stiamo lavorando per riconsegnare la scuola alle bambine e ai bambini alla riapertura dell’anno scolastico, a settembre - continua Sanna - dati i pochi giorni che ci separano dalla conclusione dell’anno scolastico, in dialogo con il responsabile della sicurezza della scuola, si è deciso di chiudere l’istituto».



