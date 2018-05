Condividi | Red 20:08 Domani mattina, il presidente della Regione autonoma della Sardegna visiterà l´Istituto Giua ed incontrerà dirigenti scolastici, docenti e studenti Scuola: lunedì, Pigliaru a Cagliari



CAGLIARI – Domani, lunedì 28 maggio, il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru visiterà l'Istituto superiore di istruzione statale Giua, in Via Montecassino, a Cagliari, ed incontrerà dirigenti scolastici, studenti e professori. La visita all’Istituto (che ha ricevuto negli ultimi anni importanti riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale) avrà inizio alle 9.30 e si estenderà anche al Dipartimento di Informatica, l'Hi-Lab, con la prova e dimostrazione pratica di alcuni prototipi sviluppati dall’Istituto, al Fab-lab (laboratorio di prototipazione rapida) ed al Laboratorio di Chimica.



Alle 10.30, Pigliaru incontrerà, nell'Aula Magna, studenti ed ex studenti che frequentano prestigiose università a livello nazionale ed internazionale. L'Istituto Giua, che a breve riceverà i finanziamenti di Iscol@ per il rinnovo di arredi e laboratori ed aveva partecipato alle giornate di Iscol@ design, a marzo, alla Fiera di Cagliari, ha vinto da 22esima edizione della gara nazionale di programmazione della macchina di Turing, organizzata dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, che è valsa, per gli studenti primi classificati, la possibilità di immatricolarsi gratuitamente nell'Ateneo toscano.



