Da domani, gli uffici comunali saranno attivi nell´ex sede del Punto Città. Il trasloco è stato deciso dall´Assessorato alle Politiche per le infrastrutture della mobilità, Polizia municipale e Protezione civile del Comune di Sassari, perché la nuova sede è più accessibile, anche alle persone con mobilità ridotta Uffici Traffico da lunedì in Via Carlo Felice



SASSARI - Da domani, lunedì 28 maggio, gli uffici del Servizio Traffico (fino a pochi giorni fa situati in Viale Mameli) saranno in Via Carlo Felice 10, nell'ex sede del Punto Città. Il trasloco è stato deciso dall'Assessorato alle Politiche per le infrastrutture della mobilità, Polizia municipale e Protezione civile del Comune di Sassari, perché la nuova sede è più accessibile, anche alle persone con mobilità ridotta.



Apriranno al pubblico negli stessi orari: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 11 alle 13; martedì, dalle 15.30 alle 17; mentre il giovedì sarà chiuso. Un Servizio a cui la cittadinanza può rivolgersi per tutte le pratiche relative alla Zona a traffico limitato come la richiesta di autorizzazioni, di contrassegni e permessi temporanei.



