L´algherese portacolori del Team Autoservice sport, al volante della sua Formula Gloria, si è aggiudicato il 24esimo Trofeo Riviera del corallo. Tanti appassionati hanno popolato i mitici tornanti del percorso della gara di casa del Team Alghero corse Alghero-Scala Piccada: trionfa Luca Tilloca



ALGHERO - E’ l’algherese Luca Tilloca, che corre per il Team Autoservice sport, il vincitore del 24esimo Trofeo “Riviera del Corallo”. Il pilota locale si è aggiudicato anche il “Memorial Antonio Bellu”, giunto alla quinta edizione, mentre quello in onore dell’indimenticato Sergio Farris, che si assegna invece da quattro anni, è andato all’Under 23 in gara Alessandro Brigaglia, su Renault Twingo, anch’esso del Team Autoservice sport (22esimo in classifica assoluta). Tilloca, sulla sua Formula Gloria, ha sbaragliato la concorrenza di cinquantuno concorrenti, ottenendo al termine delle tre manches il punteggio di 175,34, registrato nella prima. Fabio Anjoi, del Top Drivers team, ha messo invece il muso della sua Radical prosport sul secondo gradino del podio con 180,60punti.



A chiudere le posizioni di prestigio della classifica assoluta un’altra Formula Gloria, guidata da Fabrizio Magliona, del Racing team Sorso, con 183,99punti. Una giornata intensa, una gara attesa quella che si è corsa sui tornanti della mitica Alghero-Scala Piccada, gara di casa del Team Alghero corse, che l’ha organizzata insieme all’Aci Sassari, con la collaborazione del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e del Club “il Volante” di Sassari, che ha aperto la manifestazione con la sua sfilata di auto storiche, rendendola ancora più affascinante. Migliaia di appassionati, fino alle prime ore del mattino, si sono assiepati sui tornanti e le cunette lungo tutto il tracciato.



Quattro manches, una di ricognizione e tre cronometrate sul percorso lungo 4chilometri (partenza al chilometro4,190 ed arrivo in località La Siesta, dove è stato allestito il Parco chiuso), il tutto intervallato dalle birillate tipiche di questa specialità. Su tutto il percorso, commissari e mezzi di soccorso hanno operato per garantire la sicurezza durante la gara. Al termine della competizione, il circus si è poi spostato all’Hotel Calabona, che ha fatto da splendida cornice alle premiazioni, durante le quali sono state consegnate targhe e coppe ai vincitori delle varie classi. Per l’Amministrazione comunale, era presente l’assessore Gavino Tanchis, che ha consegnato il premio relativo al Memorial Antonio Bellu. Per ultima, premiata l’Assoluta, con i tre piloti sul podio, che hanno sollevato al cielo le coppe acclamati da amici e tifosi.



