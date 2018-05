Condividi | Red 9:19 Fine settimana storico per i giovani portacolori del circolo algherese. L´Under 12 maschile si impone sbancando per 2-0 il Tc Cagliari in trasferta. L´Under 16 femminile ha superato con lo stesso risultato la Torres Tennis: doppio titolo regionale per il Tc Alghero



ALGHERO - Fine settimana storico per i giovani portacolori del Tc Alghero, che conquistano due titoli regionali. L'Under 12 maschile di Giorgio Alias e Lorenzo Carboni si impone sbancando per 2-0 il Tc Cagliari in trasferta. L'Under 16 femminile ha superato con lo stesso risultato la Torres grazie a Sara D'Alessandro ed Arianna Alias. Grande soddisfazioner per tutto lo staff dei maestri, dei preparatori e dei dirigenti del circolo algherese.



Intanto, la compagine algherese si prende le sue soddisfazioni anche nel campionato di serie D. Nella D1 maschile, il Tc Alghero resta imbattuto in vetta alla classifica del girone dopo il 4-2 rifilato al Quattro mori tennis team ed è ad un passo dalla promozione in serie C.



Nella serie D4 maschile, nuovo successo algherese: 2-1 sul Cus Sassari. Con questo successo, il Tc Alghero si qualifica per il Tabellone finale regionale dove, nei 16esimi di finale, affronterà il Tc Ploaghe.



Nella foto: Arianna Alias, Sara D'Alessandro, il maestro Marco Lelli ed Anastasia Ogno