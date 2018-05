Condividi | Red 17:03 Domani pomeriggio, il Comitato di sorveglianza del Por Fse 2014-2020 della Regione Sardegna si riunirà nelle sale del Centro polifunzionale lavoro e fomrazione di Via Caravaggio Por Fse: riunione Comitato sorveglianza



CAGLIARI – Martedì 29 maggio, si riunisce a Cagliari il Comitato di sorveglianza del Por Fse 2014-2020 della Regione Sardegna, chiamato a valutare l’attuazione del Programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. I lavori, in programma nelle sale del Centro polifunzionale lavoro e formazione, in Via Caravaggio, dalle 9 alle 16.30, sono aperti al pubblico ed agli organi di stampa. Infatti, si tratta della Seduta plenaria del Comitato, che tra i suoi obiettivi ha anche l’illustrazione all'opinione pubblica dei risultati ottenuti nella gestione dei Fondi strutturali.



Alle sessioni di lavoro del Comitato, che saranno presiedute dall’assessore regionale del Lavoro Virginia Mura con l’Autorità di gestione Luca Galassi, parteciperanno i rappresentanti della Commissione europea Adelina Dos Reis e Bruno Cortese, della Presidenza del Consiglio Serena Galizia e Monica Parrella, dell’Anpal Gianna Donati, del Ministero dell’Economia e delle finanze Sara Musa, dell’Agenzia per la coesione territoriale Annamaria Canofani ed Alessandra Moroni, oltre ai responsabili della Regione autonoma della Sardegna, dell’Aspal e del Partenariato. Interverrà l’assessore regionale degli Affari generali, personale e riforma della Regione Filippo Spanu. Il Fondo sociale europeo 2014-2020 in Sardegna ha a disposizione complessivamente 444,8milioni di euro per sostenere la formazione, l’istruzione, il miglioramento della Pubblica ammnistrazione, l’occupazione ed assicurare opportunità lavorative più eque ai sardi, con attenzione mirata verso le categorie con maggiore difficoltà. Al 31 dicembre 2017, sono stati resi disponibili a favore dei beneficiari circa 194milioni di euro, pari al 43,6percento della dotazione complessiva, con gli Assi 1 e 3 particolarmente performanti anche rispetto alla spesa certificata.



Il Comitato di sorveglianza sarà chiamato ad esprimersi sulla Relazione annuale di attuazione relativa al 2017 e sulle proposte di modifica del Por. Nel corso dell’incontro, verrà presentato lo stato di avanzamento del Programma con specifiche informative sulle principali iniziative avviate nel 2018 e sulle previsioni per il 2019, sull’attuazione dell’Iniziativa occupazione giovani (nell’ambito del programma Garanzia giovani) in Sardegna, sugli strumenti finanziari e lo scambio elettronico di dati, sulle buone pratiche e sull’Iti di Olbia. Inoltre, verranno esaminate le attività rivolte ai migranti, le azioni per la parità di genere, lo stato di avanzamento del Piano di rafforzamento amministrativo, le principali attività svolte con il Piano di comunicazione, le attività nelle Aree interne. L’Autorità di Audit e l’Autorità di certificazione proporranno ulteriori approfondimenti inerenti il Programma.



