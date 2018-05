Condividi | Red 19:02 Il circolo algherese torna da Cagliari con un ottima prova di Lorenzo Spiga, nella categoria Juniores, che si qualifica piazzandosi al quarto posto Yacht club Alghero agli Italiani Optimist



ALGHERO - Conclusa con sei prove a Cagliari la selezione per il Campionato nazionale che si terrà a Viareggio a fine agosto. Un fine settimana caratterizzato da un sostenuto scirocco ed onda ha dato filo da torcere alla flotta Optimist. Lo Yacht club Alghero torna a casa con un ottima prova di Lorenzo Spiga, nella categoria Juniores, che si qualifica piazzandosi al quarto posto. Ottimo lavoro anche del resto della squadra che ha preso parte alla trasferta, nonostante sia mancata la qualificazione: 14esimo Umberto Enna, 15esima Giulietta Spiga e 17esima Irene Burruni. Per i Cadetti, nono posto per Paolo Spanedda e 12esimo per Samuel Cerne.



