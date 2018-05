Condividi | M.P. 21:40 Sono stati i protagonisti del progetto europeo Clean Sea Life - capofila il Parco nazionale dell’Asinara - cofinanziato dalla Commissione europea nell’ambito del programma Life Clean sea life: bimbi puliscono la spiaggia Scoglio Lungo



PORTO TORRES - Ci sono gesti che raccolgono tutti gli elementi più educativi ed edificanti: i bambini che puliscono le spiagge dove ci sono spesso troppi rifiuti lasciati dagli incivili. Come in un gioco i bimbi della classe terza della scuola elementare Borgona si sono armati di guanti e buste ed hanno partecipato ad una gara tra di loro nella spiaggia dello Scoglio Lungo, a chi raccoglieva piu’ bottiglie, piu’ cicche di sigarette, piu’ lattine di alluminio, piu’ buste di plastica e altre cose disordinatamente sparse sulla sabbia.



Sono stati i protagonisti del progetto europeo Clean Sea Life - capofila il Parco nazionale dell’Asinara - cofinanziato dalla Commissione europea nell’ambito del programma Life. Il progetto ha l’obiettivo di contrastare l’accumulo dei rifiuti marini lungo le coste italiane attraverso azioni di sensibilizzazione e la diffusione di buone pratiche di gestione fra gli operatori e autorità locali, regionali e nazionali.



