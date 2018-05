Condividi | Mariangela Pala 22:21 Per presentare le opportunità offerte dagli strumenti legislativi in materia e informare i soggetti interessati sui dettagli delle “Call”, l’Assessorato dell’Industria e Invitalia hanno organizzato due eventi. Industria: progetti per Porto Torres e Portovesme



PORTO TORRES - Saranno pubblicate sui quotidiani, i prossimi 5 e 8 giugno, le "chiamate" per le manifestazioni di interesse relative ai progetti di riconversione e riqualificazione industriale a Porto Torres e Portovesme promosse dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), la Regione Sardegna e Invitalia. Per presentare le opportunità offerte dagli strumenti legislativi in materia e informare i soggetti interessati sui dettagli delle “Call”, l’assessorato dell’Industria e Invitalia hanno organizzato due eventi.



Il primo si svolgerà mercoledì 30 maggio, alle 15, alla Camera di Commercio di Sassari. Il secondo, invece, si svolgerà giovedì 31 maggio, alle 11, alla Sotacarbo, nella Grande Miniera di Serbariu a Carbonia. All’incontro di Sassari parteciperanno l’assessora dell’Industria, Maria Grazia Piras, il referente della Regione Sardegna per la definizione e l'attuazione dei Progetti di Riconversione e Riqualificazione Industriale, Roberto Saba, il responsabile sviluppo e Crm di Invitalia, Corrado Diotallevi, insieme ai referenti di Invitalia per le due aree di crisi.



A Carbonia sarà presente anche il Coordinatore del Piano Sulcis, Salvatore Cherchi. Il futuro delle due aree industriali è strettamente legato all’esito delle "chiamate". Le imprese interessate potranno manifestare a Invitalia la loro intenzione a presentare progetti che avranno la possibilità di usufruire di contributi a fondo perduto e mutui agevolati previsti dalla legge 181/89 sulle Aree di crisi industriale complessa.



