I primi cittadini dei Comuni interessati, presenti al tavolo convocato ieri dall´assessore regionale dei Trasporti Carlo Careddu, hanno approvato il tracciato dell´aprile 2017 con la variante Quartucciu Metropolitana Area vasta: ok dai sindaci



CAGLIARI - Il tavolo per la metropolitana leggera Cagliari-Quartu Sant'Elena, convocato ieri (lunedì) dall'assessore regionale dei Trasporti Carlo Careddu, ha approvato il tracciato originario siglato ad aprile 2017, integrato con la variante al percorso proposta dal Comune di Quartucciu, dichiarata realizzabile sotto il profilo tecnico dall'Arst e sottoposta alle valutazioni preliminari del Consiglio comunale il 25 maggio. Inoltre, il tavolo ha stabilito che, laddove il quadro finanziario del progetto preliminare non dovesse garantire la totale copertura finanziaria dell'infrastruttura, si dovrà procedere per stralci funzionali.



Il Comune di Cagliari non ha partecipato alla fase conclusiva del gruppo di lavoro delle Amministrazioni coinvolte, ritenendo che il tracciato confermato interessi solo marginalmente il proprio territorio. «Prendo atto delle conclusioni espresse dai sindaci delle città di Monserrato, Selargius, Quartucciu e Quartu Sant'Elena - ha dichiarato Careddu - i quali ritengono che il tracciato integrato con la variante di Quartucciu risponda maggiormente alla domanda di mobilità proveniente da quella porzione dell'area vasta di Cagliari. Pertanto, chiederò ad Arst di procedere con la massima sollecitudine alla progettazione preliminare dell'opera al fine di scongiurare la perdita delle risorse».



