Domani sera, il Terminal Crociere ospiterà il seminario sul progetto di ricerca "Sport in the city", che intende approfondire il rapporto tra componente urbana e marina, attraverso sport, sperimentazione e tecnologia. All'appuntamento, interverranno anche Max Sirena e Davide Tagliapietra, del team di Luna rossa, che su questi temi collabora con i ricercatori dell'Ateneo Cagliari, la Città del vento



CAGLIARI – Domani, mercoledì 30 maggio, alle 17, il Terminal Crociere del porto di Cagliari ospiterà il seminario “La città del vento”. Moderato dal docente dell’Università degli studi di Cagliari Mauro Coni, dopo i saluti del presidente dell'AdSP Mare di Sardegna Massimo Deiana e di Luca Carboni (Atena Sardegna), vedrà gli interventi di Max Sirena e Davide Tagliapietra (del team di Luna rossa), di Ginevra Balletto (docente di Pianificazione territoriale all’Università di Cagliari) e di Giuseppe Borruso (docente di Geografia economica, Gis e geografia delle reti all’Università di Trieste).



L’iniziativa rientra nel progetto di ricerca “Sport in the City”, coordinato da Balletto, ed intende evidenziare come le città sul mare siano accomunate da una particolare “intelligenza” e da un rapporto spesso non facile tra componente urbana e marina, che si esprime anche attraverso lo sport e la vasta sperimentazione e tecnologia collegata. La ricerca della docente del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura ha avuto un primo esito nella collaborazione per il concept del nuovo stadio del Cagliari, ed è in fase di realizzazione un ciclo di seminari che affronteranno temi legati a vari aspetti, dagli sport velici agli impianti di quartiere.



